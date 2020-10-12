Свыше половины россиян назвали общество более терпимым

Более половины респондентов (52%) согласились с тем, что общество стало более терпимым к вещам, которые раньше не признавались большинством. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения на тему «Толерантность: Россия за или против?», проведенного в рамках социологического проекта «Мы считаем» агентства «Михайлов и партнеры. Аналитика», поступившие в распоряжение «Известий» 12 октября.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек из 82 регионов страны. В ходе исследования у них спрашивали, как они относятся к движению Black Lives Matters, к «новой этике», харассменту и ко многим другим вопросам.

Треть опрошенных назвали проблему дискриминации в России неактуальной, еще столько же — заявили об обратном. По мнению 58% респондентов, существуют отдельные группы, чьи права ущемляются: люди с ограниченными возможностями (27%), пенсионеры (21%), трудовые мигранты (19%), представители ЛГБТ (15%). В целом каждый шестой респондент сталкивался с какой-либо дискриминацией по какому-либо признаку, но две трети из этих людей никому не жаловались, а если и делились с кем-то, то в основном с родственниками.

По словам генерального директора «Михайлов и партнеры. Аналитика» Людмилы Горюновой, несмотря на то что большинство россиян (83%) ничего не слышало о «новой этике», многие (40%) замечают происходящую переоценку ценностей. Также они обращают внимание на то, что выражать свое мнение стало сложнее из-за возможности «подвергнуться критике с любой стороны».

«Причем интересно, что молодежь эту критику более ощущает, потому что она чаще бывает в соцсетях и чаще подвергается таким нападкам», — отметила она.

Оценивая события, происходящие в США, 70% участников опроса ответили, что впервые слышат о движении Black Lives Matter; 23% считают, что в США нет никакой расовой дискриминации, а 44% — утверждают обратное. Также респонденты выразили сомнения в этических целях движения и не согласились с тем, что белое население должно проявить коллективную ответственность и извиниться.

«Когда они слышат о флешмобе с преклонением колен, который прокатился недавно по западным странам, все немножко ужасаются, и мы видим, что 57% опрошенных россиян считают это обратным расизмом, и только 3% сказали, что как-то могут это поддержать», — добавила Горюнова.

Также абсолютное большинство (85%) ничего не слышало о движении #metoo, однако некоторые (26%) слышали о скандалах, связанных с сексуальными домогательствами. В этой связи люди чаще всего слышали о Билле Клинтоне и Харви Вайнштейне. 38% россиян считают вопрос харассмента личном делом каждого. В то же время 6% населения назвали эту проблему надуманной. В основном это люди более старшего возраста.

Половина респондентов заявила, что в таких ситуациях следует заявить в компетентные органы, пожаловаться руководству, однако 33% сказали, что нужно эту проблему решать самому.

Говоря о том, что необходимо учитывать при приеме на работу, 46% опрошенных в ходе исследования россиян считают, что надо учитывать при приеме на работу различные качества, помимо профессиональных, в том числе возраст (12%), наличие татуировок (11%), сексуальную ориентацию (9%), наличие пирсинга (9%), человеческие качества и поведение (7%). При этом только 1% респондентов считает, что в этом случае следует учитывать судимость.

Ранее, 25 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что движение Black Lives Matter (BLM) наносит вред сообществам темнокожих американцев. По его словам, именно сторонники BLM инициировали беспорядки, волна которых летом прокатилась по городам США.