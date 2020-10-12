Комитет Госдумы одобрил изменения в Налоговом кодексе РФ

Комитет Госдумы по бюджету одобрил законопроект о совершенствовании Налогового кодекса РФ. Документ предусматривает совершенствование отдельных положений. Изменения затронут НДС, НДФЛ, акцизы, земельный налог, налоги на имущество, страховые взносы и госпошлины. Планируется увеличение порога значения суммы налогов, пеней и штрафов. Отдельные изменения коснутся компаний, занимающихся операциями с этиловым спиртом. Организации обяжут публиковать сведения о регистрации в системе общего пользования ФНС России.