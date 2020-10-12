Медики рассказали о состоянии раненных в результате обстрела остановки

Трое раненных в результате обстрела остановки в городе Бор Нижегородской области находятся в состоянии средней тяжести. Об этом РЕН ТВ сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, нападавшим является 40-летний местный житель по имени Андрей. Он открыл огонь из ружья по пассажирам автобуса, которые ожидали транспорт на остановке.

По предварительным данным, жертвами стрелка стали четыре человека.

После нападения подозреваемый с оружием скрылся в близлежащем лесу, его разыскивают правоохранители. Мотивы нападения пока неизвестны. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.