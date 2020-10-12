Боррель анонсировал переговоры с Лавровым об отношениях ЕС и России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель планирует 13 октября провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Как пишет ТАСС, Боррель планирует обсудить с Лавровым ситуацию в отношениях РФ и ЕС.

Ранее в понедельник Евросоюз продлил санкции по химоружию против России. Ограничения будут действовать еще год. Меры подразумевают запрет на въезд на территорию Евросоюза.

Также заморожены активы физических и юридических лиц.

В настоящий момент меры действуют в отношении девяти лиц, а также сирийской компании. Россия отвергает все обвинения и не раз предлагала сотрудничество в том числе в расследовании инцидента в Солсбери, где были отравлены бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия