В РЭО рассказали о необходимости удаления мусорных полигонов от аэропортов

Перемещение полигонов по обращению с отходами, находящихся рядом с аэропортами, обойдется примерно в 70 млрд рублей. Об этом в понедельник, 12 октября, рассказал замглавы «Российского экологического оператора» (РЭО) Алексей Макрушин.

Такая необходимость возникает в связи с тем, что около 170 полигонов и предприятий по обращению с отходами находятся вблизи от российских аэропортов и привлекают птиц, что может привести к авиапроисшествиям.

«Регионам нужно искать новые места, планировать их в схеме и дальше проводить общественные слушания. По нашим подсчетам, более 70 млрд рублей стоит перенос этих объектов в более безопасное место», — цитирует Макрушина ТАСС.

Специалист уточнил, что речь идет о мусорных предприятиях рядом с гражданскими аэропортами, учебными и военными аэродромами.

«Сегодня объектов обращения с отходами в радиусе 15 км от аэропортов насчитывается 169 по всей стране. Нахождение в этих зонах полигонов требует принятия срочных решений об их переносе в более безопасное место», — добавили в РЭО.

15 августа 2019 года самолет Airbus А321 с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, однако спустя несколько минут после взлета в оба двигателя попали птицы. В результате лайнер совершил экстренную посадку в поле.

Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек. Президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.