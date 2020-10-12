ЕС разработал систему движения через границы в условиях пандемии

Евросоюз разработал единую систему передвижения между регионами в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении, опубликованном в Instagram в понедельник, 12 октября.

«Еврокомиссия разработала систему цветовых кодов для регионов, которая разделит все регионы ЕС по степени риска на красную, оранжевую и зеленую зоны», — сказала фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, система основана на общих критериях и требованиях для всех государств — членов Евросоюза. Она «позволит упростить движение через границы, чтобы избежать их закрытия и введения общего карантина».

8 октября фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter, что ушла на самоизоляцию из-за контактов с носителем коронавируса. Она рассказала, что в прошлый вторник участвовала в мероприятии, где присутствовал человек, у которого впоследствии был положительный результат теста на COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.