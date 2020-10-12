Лавров заявил о расчете на выполнение договоренности по перемирию в НКР

Москва рассчитывает на то, что договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе будет выполняться всеми сторонами конфликта. Об этом в понедельник, 12 октября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы рассчитываем, что принятые решения будут неукоснительно выполняться обеими сторонами <…> Мы понимаем, что нужен процесс, но затягивать с возобновлением политического переговорного процесса мы считаем неправильным», ― сказал он по итогам переговоров с главой армянского МИДа Зограбом Мнацаканяном.

Также Лавров сообщил, что Мнацаканян примет участие во встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Соглашение о прекращении огня в регионе было заключено 9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны. Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров, пишет «Газета.ру».

Однако после достижения договоренности оборонные ведомства Армении и Азербайджана вновь обвинили друг друга в обстрелах.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.