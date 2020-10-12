Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата
Мир
В НКР заявили о готовности к обмену пленными и телами погибших с Азербайджаном
Мир
ЕС разработал систему движения через границы в условиях пандемии
Мир
Москва и Белград возобновили регулярные рейсы
Общество
Правительство России выделило более 1 млрд рублей на жилье для ветеранов ВОВ

Сбежавшего заключенного задержали в Иркутской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутской области задержан сбежавший из колонии заключенный. Об этом сообщили в региональном управлении МВД в понедельник, 12 октября.

Сбежавшего из колонии в Усть-Куте Дениса Чернышова искали с 10 октября. Он задержан в поселке Гидростроитель (Братск), передает ТАСС. Других подробностей в управлении не сообщили. Известно, что 26-летний Чернышов осужден за особо тяжкое преступление.

Ранее 12 октября сообщалось, что в регионе разыскивают двух сбежавших заключенных. 61-летний Николай Грачев скрывается с 21 августа. Он бежал из ангарской колонии.

23 сентября в Ангарске задержали Татьяну Никитину, осужденную за несколько десятков ограблений в, совершенных в Иркутской области и Краснодарском крае. Она и ее соучастник Сергей Устюгов сбежали из-под конвоя, когда их везли со следственного эксперимента. Они поселились на дачном участке в пригороде. Владелец дачи, пенсионер МВД, обнаружил их 22 сентября, когда приехал копать картошку. Устюгова он сумел задержать сразу, Никитиной удалось скрыться.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020