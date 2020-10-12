Сбежавшего заключенного задержали в Иркутской области

В Иркутской области задержан сбежавший из колонии заключенный. Об этом сообщили в региональном управлении МВД в понедельник, 12 октября.

Сбежавшего из колонии в Усть-Куте Дениса Чернышова искали с 10 октября. Он задержан в поселке Гидростроитель (Братск), передает ТАСС. Других подробностей в управлении не сообщили. Известно, что 26-летний Чернышов осужден за особо тяжкое преступление.

Ранее 12 октября сообщалось, что в регионе разыскивают двух сбежавших заключенных. 61-летний Николай Грачев скрывается с 21 августа. Он бежал из ангарской колонии.

23 сентября в Ангарске задержали Татьяну Никитину, осужденную за несколько десятков ограблений в, совершенных в Иркутской области и Краснодарском крае. Она и ее соучастник Сергей Устюгов сбежали из-под конвоя, когда их везли со следственного эксперимента. Они поселились на дачном участке в пригороде. Владелец дачи, пенсионер МВД, обнаружил их 22 сентября, когда приехал копать картошку. Устюгова он сумел задержать сразу, Никитиной удалось скрыться.