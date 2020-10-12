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В партии Зеленского оценили идею закупки российской вакцины от COVID-19

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Говорить о закупке Украиной российской вакцины от коронавируса без подтверждения ее эффективности от международных организаций не стоит и думать. Об этом в понедельник, 12 октября, заявила замглавы пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгения Кравчук.

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«Вообще, это сейчас гипотетический вариант, и здесь нет ничего общего с реальностью. <…> Без какого-то гарантированного подтверждения от международных организаций вообще не о чем говорить», ― цитирует ее агентство «Укринформ».

Ранее, 9 октября, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Александр Кaчура призвал Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, если препарат докажет свою эффективность. По его словам, главным приоритетом для государства должны быть жизнь и здоровье граждан.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза.

6 октября президент России Владимир Путин на встрече с сопредседателем украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком допустил поставки российской вакцины «Спутник V» на Украину.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 12 октября, на планете зарегистрировано свыше 37,8 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,08 человек, вылечились 28,3 млн.

На Украине, по последним данным, выявлено 265 тыс. случаев коронавируса, скончалось от заболевания более 5 тыс. пациентов, а выздоровели свыше 114 тыс. человек.

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