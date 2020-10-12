Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка задержан на Кубани

Подозреваемый в убийстве сожительницы и полуторамесячного ребенка задержан в Краснодарском крае. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в понедельник, 12 октября.

Семья проживала в поселке Целинный. По версии следствия, в ночь на 11 октября взрослые выпивали. После претензии по поводу того, что мужчина нигде не работает, начался конфликт. Он убил ребенка ударом по голове, догнал убегавшую от него женщину и два раза ударил ножом в спину, после этого лег спать.

Утром мужчина рассказал о случившемся знакомой, та вызвала на место происшествия медиков. Они констатировали смерть потерпевших.

Подозреваемый задержан, следствие ходатайствует об аресте. Назначены экспертизы.

23 сентября на хуторе Чаплыгин (Краснодарский край) были убиты 30-летняя женщина и ее годовалый ребенок. Обвинения в преступлении предъявили гражданину иностранного государства. По версии следствия, он хотел сожительствовать с сестрой потерпевшей, но та этому препятствовала.