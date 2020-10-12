Жители Омска лишились 96 млн рублей за год из-за мошенников

За девять месяцев 2020 года жители Омска лишились 96 млн рублей из-за действий мошенников. Количество преступлений, совершенных через интернет или с помощью телефона, выросло на 108%.

По данным мэрии, в 2020 году подано 3,5 тыс. заявлений от горожан, которые пострадали от действий мошенников. В полиции отмечают, что во время телефонных мошенничеств злоумышленники знают имя абонента. Они под различными предлогами просят сообщить конфиденциальные данные о банковской карте. Наиболее часто мошенники по телефону представляются сотрудниками банка или интернет-магазина. Об этом пишет ИА «Город55».

Жителей Омска просят не совершать под диктовку собеседников по телефону какие-либо операции и не сообщать данные карты.

9 октября житель Москвы перевел мошенникам почти 4 млн рублей. Злоумышленники по телефону представились сотрудниками банка и сообщили, что со счета мужчины кто-то пытается снять средства. Преступники убедили москвича перевести все средства на счет в другом банке.