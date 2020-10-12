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Москвич перевел мошенникам почти 4 млн рублей

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Житель Москвы перевел мошенникам почти 4 млн рублей. Злоумышленники по телефону представились мужчине сотрудниками банка.

Как стало известно РЕН ТВ, 9 октября 52-летнему москвичу позвонили мошенники и сообщили, что с его счета пытались снять деньги. После этого преступники убедили москвича перевести все средства с карты на счет в другом банке.

Таким образом, мужчина перечислил более 2,3 млн рублей. При этом злоумышленникам стало известно о других банковских картах жертвы, позже они по той же схеме убедили его перевести деньги на указанный ими счет. Москвич перечислил еще порядка 1,2 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 8 октября сообщалось, что жительница Томска перевела телефонным мошенникам более 1,5 млн рублей.

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