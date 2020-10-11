Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Четверо пропавших на Красноярском водохранилище рыбаков найдены живыми
Мир
Украинская писательница пожаловалась на «русификацию» Львова
Мир
Япония собиралась закупать беспилотники на замену истребителям F-2
Мир
Пентагон приступил к изучению данных о новой межконтинентальной ракете КНДР
Мир
Минобороны Армении опровергло обстрелы города Гянджа в Азербайджане

Эксперты рассказали о цели сбора мошенниками записей голосов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мошенники могут собирать образцы голоса клиента для обращения в банк через голосовой помощник. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказал начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд.

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам
Таким образом граждан мотивируют оформлять слепки для дальнейшего использования

По его словам, некоторые банковские операции можно подтвердить через звонок на голосовой помощник. Вероятно, злоумышленники обнаружили какой-то сценарий, для которого им нужна запись голоса.

Старший преподаватель в университете «Синергия» Наталия Пшеничникова также уверена, что целью телефонных мошенников становятся биометрические данные.

«Мошенники, помимо простого «да», как правило, пытаются добиться, чтобы жертва также произнесла фразу "я подтверждаю" или "это я", или даже кодовое слово. Выпытывая такую информацию, мошенники получают голосовой слепок голоса жертвы и могут попробовать обмануть систему безопасности банка, например, подтвердить перевод денежных средств. Также голосовые данные могут быть перепроданы третьим лицам», — пояснила специалист.

В свою очередь ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одной только голосовой биометрии недостаточно для проведения операций по счету.

«Располагая такой записью и подделав номер телефона, с которого звонят в банк, можно узнать только баланс или иногда информацию о последних операциях. Для получения конфиденциальной информации или совершения операции этого будет недостаточно», — отметил он.

Комментируя звонки, с которыми сталкивались корреспонденты агентства, эксперт предположил, что злоумышленники просто пытались произвести впечатление, что они действительно из банка и должны удостовериться в личности абонента.

С Головановым согласен и тренер по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Золотухин. По его словам, мошенники стараются придать разговору более официальный вид, маскируясь под сотрудника колл-центра, который ведет его по строго прописанному сценарию и должен убедиться, что разговаривает именно с клиентом. Таким образом, такое поведение звонящего — лишь часть обычной схемы, вынуждающей жертву выдать секретные данные или перевести деньги.

В сентябре сообщалось, что Центробанк РФ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке. Факт мошенничества был обнаружен после утечки данных покупателей маркетплейса Joom.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020