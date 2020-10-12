Рекордный урожай зерновых ожидается в Курской области

Аграрии в Курской области убрали урожай на 930 тыс. га полей. К концу сезона ожидается рекорд по сбору зерна.

По данным областной администрации, урожай убрали на 90% сельскохозяйственных территорий. На текущий момент намолочено 5,2 млн т зерна. При нынешней урожайности 55 ц/га к концу сбора урожай зерна может достигнуть 6 млн т. Это на 600 тыс. т больше, чем в 2019 году, пишет «Курская правда».

Кроме того, в регионе завершили сев озимых культур на площади 480 тыс. га. По словам заместителя губернатора Сергея Стародубцева, выпавшие осадки позволят поддержать рост зерновых культур.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области удалось собрать 1,2 млн т зерна при урожайности 19 ц/га.