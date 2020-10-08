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Более 1 млн т зерна намолотили в Тюменской области

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В Тюменской области удалось вырастить и собрать 1,2 млн т зерна при общей урожайности 19 ц с га. Об этом во время онлайн-конференции с премьером России Михаилом Мишустиным рассказал глава региона Александр Моор.

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Он отметил, что такие высокие показатели были достигнуты, несмотря на неблагоприятные погодные условия, жару и засуху.

По словам губернатора, которые приводит портал «Наш город», местные землевладельцы постоянно обновляют свой технопарк, они пробуют новые районированные сорта пшеницы, применяют инновационные технологии для обработки почвы. Моор считает, что урожай удалось сохранить благодаря активной деятельности аграриев.

Ранее сообщалось, что в этом году российские аграрии соберут второй по объему урожай зерна в новейшей истории страны — не менее 125 млн т зерновых. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

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