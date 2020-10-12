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Державшую дочь в шкафу женщину отправили на психиатрическую экспертизу

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Жительница Карпинска (Свердловская область), державшая новорожденную дочь в шкафу, направлена на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в понедельник, 12 октября.

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По результатам экспертизы следствие рассмотрит вопрос о переквалификации дела на более тяжкую статью — «Покушение на убийство малолетнего ребенка» (сейчас речь идет о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей). Также следствие намерено дать оценку действиям чиновников опеки.

Ранее, 12 октября, врачи больницы, куда отправлена полугодовалая девочка, жившая в шкафу, рассказали, что она находится в стабильном состоянии, но сильно истощена.

9 октября стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска родила дочь и полгода держала ее в шкафу. Младенца обнаружили гости женщины. Девочку сразу госпитализировали, врачи диагностировали у нее дистрофию третьей степени.

Против женщины возбудили дело. По данным регионального главка МВД, она не состояла на учете по беременности и родила без помощи медиков, поэтому необходимо получить официальное медицинское заключение, что она — настоящая мать ребенка. У нее двое старших детей, мальчик и девочка 13 и трех лет. С мужем она рассталась в начале года.

Родители женщины рассказали, что беременность она скрывала. Они забрали старших детей и собираются забрать младшую, как только это можно будет сделать.

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