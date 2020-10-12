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Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в ДТП в Москве рэпера Эллея

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Мосгорсуд признал законным арест рэпера Эльмина Гулиева (Эллея) по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Гулиев участвовал в прениях по видеосвязи из следственного изолятора. Он извинился за содеянное и попросил дать ему еще один шанс, а также вновь выразил готовность оказать помощь пострадавшим.

Суд арестовал Гулиева 23 сентября. Рэпер признал вину и заявил, что готов компенсировать ущерб потерпевшим с дохода от музыки. Защита просила отпустить обвиняемого под домашний арест, но суд отказал в этом ходатайстве.

Гулиев был ранее судим за грабеж и 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Авария произошла днем 21 сентября. На пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. В результате Infiniti отбросило на тротуар, иномарка сбила пешеходов.

По предварительным данным, в аварии виновен Гулиев, ехавший на красный сигнал светофора с повышенной скоростью. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Позднее обвинение переквалифицировали на п. «а» ч. 2 той же статьи, так как в крови рэпера обнаружили наркотики.

В аварии пострадали четыре человека, трое были госпитализированы.

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