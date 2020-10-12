Живого пациента с COVID-19 «похоронили» в Кузбассе

В Кемеровской области родственники пациента, якобы умершего от COVID-19, после похорон узнали, что он жив. Причиной тому оказалась ошибка в документах, региональный минздрав проводит проверку.

Родственники «умершего», жители села Шабаново, рассказали, что мужчина содержался в доме инвалидов. Пенсионера госпитализировали из дома-интерната вместе с другим подопечным.

Позднее родственникам сообщили, что мужчина заразился коронавирусом и на следующий день скончался. Хоронили пенсионера в закрытом гробу, передает «РИА Новости».

Неделю спустя руководитель дома инвалидов пригласил внучку подопечного на опознание.

«Какое опознание, мы же своего деда уже похоронили. А оказалось, что он здоровый и живой», — рассказала женщина изданию «Вести-Кузбасс».

Как выяснилось, при госпитализации двоих подопечных дома-интерната произошла путаница с паспортами. В результате якобы умершего пенсионера выписали с чужими документами.

Родственники «воскресшего» пациента намерены обжаловать свидетельство о смерти. Кого похоронили вместо него и кто несет ответственность за ошибку — выясняется, пишет «Газета.ру».

В декабре 2019 года житель Камчатского края Александр Марченко, переставший получать пенсию, узнал, что по документам числится умершим. После личной явки в отделение Пенсионного фонда ему выплатили долг за три месяца. Местные журналисты, к которым мужчина обратился за помощью, выяснили, что по документам Марченко «скончался» в марте, но начислять пенсию ему по каким-то причинам перестали только полгода спустя. Вероятно, причиной проблемы стали чиновники, перепутавшие пенсионера с умершим тезкой, отметили они.