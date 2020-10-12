Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
МВД Дагестана подтвердило ликвидацию напавших на наряд полиции
Мир
Серия взрывов прогремела в Степанакерте
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 12 октября
Общество
Депутаты предложили назначить пособие родителям школьников на дистанционке
Мир
Действующий президент Таджикистана Рахмон выиграл на выборах главы республики
Сюжет:

Живого пациента с COVID-19 «похоронили» в Кузбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кемеровской области родственники пациента, якобы умершего от COVID-19, после похорон узнали, что он жив. Причиной тому оказалась ошибка в документах, региональный минздрав проводит проверку.

«Мы тоже люди»: врачи красной зоны недовольны условиями труда
Вторая волна коронавируса привела к протестам медработников по всему миру

Родственники «умершего», жители села Шабаново, рассказали, что мужчина содержался в доме инвалидов. Пенсионера госпитализировали из дома-интерната вместе с другим подопечным.

Позднее родственникам сообщили, что мужчина заразился коронавирусом и на следующий день скончался. Хоронили пенсионера в закрытом гробу, передает «РИА Новости».

Неделю спустя руководитель дома инвалидов пригласил внучку подопечного на опознание.

«Какое опознание, мы же своего деда уже похоронили. А оказалось, что он здоровый и живой», — рассказала женщина изданию «Вести-Кузбасс».

Как выяснилось, при госпитализации двоих подопечных дома-интерната произошла путаница с паспортами. В результате якобы умершего пенсионера выписали с чужими документами.

Родственники «воскресшего» пациента намерены обжаловать свидетельство о смерти. Кого похоронили вместо него и кто несет ответственность за ошибку — выясняется, пишет «Газета.ру».

В декабре 2019 года житель Камчатского края Александр Марченко, переставший получать пенсию, узнал, что по документам числится умершим. После личной явки в отделение Пенсионного фонда ему выплатили долг за три месяца. Местные журналисты, к которым мужчина обратился за помощью, выяснили, что по документам Марченко «скончался» в марте, но начислять пенсию ему по каким-то причинам перестали только полгода спустя. Вероятно, причиной проблемы стали чиновники, перепутавшие пенсионера с умершим тезкой, отметили они.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020