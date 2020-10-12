Названы способные ускорить старение продукты

Турецкая газета Sabah назвала 10 продуктов, которые вызывают быстрое старение организма.

По мнению авторов статьи, излишнее употребление рафинированного сахара может привести к повреждению белков и липидов в организме, что приводит к повреждению коллагена кожи и способствует развитию морщин.

Фастфуд, жареная жирная пища, маргарин и консервы содержат трансжиры, которые не только повышают риск сердечных заболеваний, но и закупоривают кровеносные сосуды и замедляют кровоток.

Потребление соли заставляет организм удерживать воду, что приводит к жажде и отечности. От обезвоживания кожа раньше стареет.

Кофе и продукты из переработанного мяса, включая колбасу и сосиски, также вызывают обезвоживание организма. Кроме того, они снижают количество витамина С в организме, важного для образования коллагена.

Пряная пища влияет на кровеносную систему. Она расширяет сосуды, что приводит к возрастным изменениям кожи. Также регулярное потребление специй может вызвать аллергические реакции и вздутие живота или постоянное покраснение.

Авторы статьи советуют отказаться от употребления приготовленного на углях мяса, если оно подгорело. Это также старит кожу, утверждается в материале.

4 октября журналисты телерадиокомпании Deutsche Welle попробовали разобраться в последствиях отказа от мяса, сахара и углеводов, большое потребление которых вредит здоровью.