Названы последствия отказа от сахара, мяса и углеводов

Журналисты телерадиокомпании Deutsche Welle попробовали разобраться, что будет, если отказаться от мяса, сахара и углеводов, большое потребление которых вредит здоровью.

В материале отмечается, что красное мясо входит в список канцерогенов, способных стать причиной развития онкологии, а потребление сахара повышает уровень кислотности в организме, что приводит к появлению различных болезней и быстрому старению.

«Сахар повышает уровень глюкозы в крови, стимулируя поджелудочную железу выделять инсулин для превращения ее в энергию, но в долгосрочной перспективе высокий уровень инсулина снижает уровень сахара в крови и вызывает ощущение усталости», — цитирует «ИноСМИ» диетолога Джерлин Джонс 4 октября.

Кроме того, потребление сахара способно вызвать депрессию и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Отказ от этого продукта позволяет нормализовать уровень глюкозы в крови, избежать ухудшения состояния кожи и здоровья в целом, отмечают эксперты.

В свою очередь предпочтение мясу растительной пищи позволяет почувствовать прилив сил и энергии. Кроме того, употребление мяса может способствовать кишечным инфекциям, а обилие в нем омеги-6 способствует хроническим воспалениям.

Однако полный отказ от этого продукта приводит к потере важных для организма питательных веществ, например, железа. Таким образом специалисты советуют соблюдать баланс в вопросе употребления мяса.

В то же время чрезмерное употребление углеводов является причиной набора веса, однако их сокращение в рационе опасно. Углеводы являются основным источником энергии. Ряд исследований показал, что у людей, соблюдающих низкоуглеводную диету, на 32% выше риск преждевременной смерти.

Сокращение доли углеводов в рационе также увеличивает риск развития сердечных заболеваний на 51%, инсультов — на 50% и рака — на 35%, говорится в материале.

1 октября врач рассказала о влиянии средиземноморской диеты на организм человека. Специалист отметила, что правильно подобранный рацион питания может продлить жизнь на несколько десятилетий.