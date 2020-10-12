В России ожидается аномально теплая середина октября

Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду по всей России в середине октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

По словам специалиста, температуры выше климатической нормы установятся во второй декаде текущего месяца.

«Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений», — отметил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что, в частности, его не перестает удивлять погода в Якутии. На севере республики дневные отметки поднимаются выше нуля, что крайне редко бывает в октябре. Превышение температурной нормы, по оценке Вильфанда, составляет 8-10 градусов.

По его словам, долгий период аномально теплой погоды в центре европейской части России завершится в конце новой рабочей недели.

«В центре европейской России просто чудо. Во вторник-среду температура будет соответствовать концу августа. Преимущественно будет без осадков. Можно называть этот период поздним бабьим летом или настоящей "золотой осенью"», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что в пятницу воздушные массы начнут идти с северо-запада, и в результате максимальные значения будут достигать уже 10-13 градусов, а в выходные они понизятся.

Вильфанд добавил, что на юге европейской части России циркуляция воздушных масс не меняется, поэтому там продолжает держаться высокая температура.

«Это касается не только Северо-Кавказского округа, но и черноземных областей - Воронежской и Липецкой. Там температура выше 20 градусов. Это тоже чудо, и не меняется в течение всей недели. И начиная с Ростовской области, Краснодарского края всю неделю 25-27 днем. Такая высокая температура характерна и для Крыма», — отметил Вильфанд.

Ранее, 11 октября, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина 11 октября рассказала, что в некоторых регионах страны температура в ближайшие дни может опуститься до –15 градусов.