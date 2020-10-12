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Фадеев прокомментировал номинацию Леонида Агутина на «Грэмми»

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Российский продюсер и композитор максим Фадеев на своей странице в социальной сети Instagram прокомментировал выдвижение своего коллеги Леонида Агутина на престижную музыкальную премию «Грэмми».

По его словам, он «орал как ребенок». Фадеев выразил радость от того, что комитет по наградам и номинациям премии увидел, что и «в России есть музыканты, которых нельзя не замечать».

Кроме того, композитор написал, что всю жизнь сам мечтал получить данную награду, а также назвал ее «главной музыкальной премией мира». Фадеев добавил, что в будущем постарается ее добиться.

9 октября сообщалось, что альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita попал в лонг-лист «Грэмми» в пяти номинациях.

«Грэмми» — музыкальная премия, которую ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии.

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