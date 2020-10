Альбом Агутина попал в лонг-лист премии «Грэмми» в пяти номинациях

Альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita попал в лонг-лист «Грэмми» в пяти номинациях. Об этом Агутин сообщил в пятницу, 9 октября, на своей странице в Facebook.

«Друзья, альбом La Vida Cosmopolita выдвинут на «Грэмми» в пяти номинациях!» — написал он.

Пресс-секретарь артиста Наталия Николенко уточнила, что альбом попал в лонг-лист премии.

«Это лонг-лист. 7 декабря будет голосование по шорт-листу, потом уже будет объявлен шорт-лист», — цитирует ее «РИА Новости».

Николенко отметила, что Агутина впервые выдвигают на «Грэмми» и музыкант этому очень рад, сообщает телеканал «360».

Альбом La Vida Cosmopolita выдвинули в двух номинациях — «Лучший латинский поп-альбом» и «Лучший альбом года». Композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил с Ал Ди Меола, претендует на номинации «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка». Композиция Father is Near You выдвинута в номинации «Лучшая аранжировка». Клип Funky Cha выдвинули на звание лучшего видео.

Альбом из 11 треков вышел еще весной и стал концептуальным продолжением совместного с американским гитаристом-виртуозом испанского происхождения Эл Ди Меолой альбома Cosmopolitan Life, вышедшего в 2005 году. Полгода пластинка держалась в топе музыкальных чартов.

Продолжение альбома вышло через 15 лет с названием на испанском языке La Vida Cosmopolita, уточняется на сайте kp.ru.

«Грэмми» — музыкальная премия, которую ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии.