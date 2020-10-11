Минобороны Армении показало кадры из Гадрута в опровержение информации о его потере

Министерство обороны Армении в воскресенье, 11 октября, показало видеокадры из карабахского города Гадрут, опровергая сообщения Баку о его взятии. Репортаж был сделан телевизионной программой пресс-службы военного ведомства, которая также взяла интервью у главы гадрутской областной администрации Камо Петросяна.

По его словам, город действительно подвергся бомбардировке авиацией и артиллерией, а диверсионная группа азербайджанских военных сумела пробраться через верхнюю часть Гадрута. Петросян отметил, что обе стороны понесли потери, передает ТАСС.

Ранее Азербайджан объявил, что в ходе боев в Нагорном Карабахе удалось взять под контроль несколько населенных пунктов, в том числе и город Гадрут в южной части линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.