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Глава МИД Армении прибыл в Москву

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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл в Москву. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство республики.

Есть только мир: РФ призывает стороны остановить насилие в Карабахе
Однако участники конфликта пока готовы лишь на военное разрешение кризиса

В понедельник глава МИД Армении проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Одной из главных тем обсуждения станет урегулирование нагорно-карабахского вооруженного конфликта и дальнейшие шаги по развитию трехсторонних (Россия — Армения — Азербайджан) договоренностей по деэскалации, достигнутых ранее в Москве.

Кроме того, во время своего визита Мнацаканян встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Ранее, в тот же день, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия, отстаивая свои национальные интересы, крайне заинтересована в стабильной обстановке в Азербайджане и Армении. Дипломат подчеркнула, что российская сторона не позволяет себе играть на чувствах народов других стран и никогда «не занимается пустой риторикой». Она подчеркнула, что России в случае с Азербайджаном и Арменией удалось достигнуть результата на основе дипломатических усилий.

9 октября по итогам прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако после достижения договоренности оборонные ведомства Армении и Азербайджана вновь обвинили друг друга в обстрелах.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны возложили ответственность за эскалацию ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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