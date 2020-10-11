Захарова назвала одним из приоритетов Москвы стабильность в Баку и Ереване

Россия, отстаивая свои национальные интересы, крайне заинтересована в стабильной обстановке в Азербайджане и Армении. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которая выйдет в эфир на «Первом канале» в 22:40 мск 11 октября.

«Уникальность сегодняшней ситуации заключается в том, что при наличии собственных национальных интересов — они у нас есть, и мы их отстаиваем — в приоритетном плане для нас важна стабильность как Азербайджана, так и Армении, и их отношения для нас являются принципиально важными», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона не позволяет себе играть на чувствах народов других стран и никогда «не занимается пустой риторикой». Она подчеркнула, что России в случае с Азербайджаном и Арменией удалось достигнуть результата на основе дипломатических усилий.

При этом Захарова отметила особую роль президента России Владимира Путина в организации переговоров между противоборствующими сторонами. «Надо начинать, мне кажется, любой разговор о нагорнокарабахском урегулировании и о ситуации между двумя странами с понимания и напоминания о том, кто есть истинный друг, а кто не совсем», — сказала она.

Официальный представитель МИДа выразила мнение, что в ходе переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров ставил своей задачей не сблизить стороны, а выработать документ, который позволил бы начать урегулирование конфликта в Карабахе. «Согласитесь, это разные вещи — сближать стороны или вырабатывать компромиссный документ», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что «много видела переговоров», но в этот раунд Лавров «просто вложил всего себя, свой интеллект, свои способности переговорщика, свои человеческие качества».

«Просто по одной причине — для нас для всех эта тема особенная», — заключила она.

В результате состоявшихся 9 октября в Москве по инициативе российской стороны консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 11:00 мск 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Однако после достижения договоренности оборонные ведомства Армении и Азербайджана вновь обвинили друг друга в обстрелах.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны возложили ответственность за эскалацию ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.