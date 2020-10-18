Безлюдный тупик: почему центр Испании называют Сибирью

Город Молина-де-Арагон и его окрестности, находящиеся в центре Испании, сравнивают в последние десятилетия с Сибирью и Лапландией из-за чрезвычайно низкой плотности населения — 1,63 человека на квадратный километр. Начавшийся в середине прошлого века процесс деиндустриализации и последующее сокращение населения превратили этот регион, расположенный всего в двух часах езды от Мадрида, практически в пустыню. Более 40% жителей региона — пенсионеры, и лишь 8% — дети до 15 лет. Как живут испанские «сибиряки» — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/David Ramos
Хуан Ромеро — единственный школьник в деревне Селас
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Фото: Getty Images/David Ramos
Местная школа была закрыта еще в 1974-м, а всех учеников перевели в школу Молины-де-Арагон, более крупного населенного пункта, где проживает 3,7 тыс. человек
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Фото: Getty Images/David Ramos
В Молине-де-Арагон есть чем заняться и молодым, и пенсионерам. Для пожилых, например, проводят занятия лечебной физкультурой
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Фото: Getty Images/David Ramos
Каждое утро Мари Анхелес Морено провожает 11-летнего сына до остановки школьного автобуса, на котором ему надо преодолеть 68 км, чтобы попасть на занятия и пообщаться со сверстниками
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Фото: Getty Images/David Ramos
В Селасе, где живет 75 человек, почти половина населения старше 65 лет
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Фото: Getty Images/David Ramos
Хуан Хулиан Муньос — представитель местной молодежи, ему 49
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Фото: Getty Images/David Ramos
У Хуана есть свое дело, которое идет довольно успешно: он выращивает скот на собственной ферме рядом с Селасом
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Фото: Getty Images/David Ramos
Мартин Мендьета — скульптор, он живет недалеко от Молины-де-Арагон. Из-за финансового кризиса в своей мастерской он теперь изготавливает надгробья
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Фото: Getty Images/David Ramos
21-летний Давид Отер из Кастильнуэво по образованию электрик. Кризис заставил его сверстников искать работу за границей или переквалифицироваться. Теперь Давид — таксидермист, он делает чучела животных
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Фото: Getty Images/David Ramos
75-летний Феликс Мартинес живет в деревне Рильо-де-Гальо
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Фото: Getty Images/David Ramos
На пенсии Феликс продолжает выращивать яблони, он каждый день ухаживает за садом
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Фото: Getty Images/David Ramos
54-летняя Мартина Матео каждый день работает в своей пекарне: она обеспечивает жителей Рильо-де-Гальо хлебом. Это не слишком сложно
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Фото: Getty Images/David Ramos
Население Рильо-де-Гальо, основанного еще древними римлянами и обладающего рядом достопримечательностей, в том числе остатками наскальной живописи и следом динозавра, составляет 74 человека
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Фото: Getty Images/David Ramos
В Кодесе, где живет 55-летний Хосе Мария Аларкон, едва ли наберется десяток улиц, а главной и единственной достопримечательностью является церковь Святого Петра. Из-за недостатка общения Хосе Мария постоянно звонит жене, даже когда ведет на пастбище свое стадо
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Фото: Getty Images/David Ramos
64-летняя Маргарита вынуждена закрыть свой бар-магазин. Заведение работало в деревне Анкела-дель-Дукадо на протяжении 70 лет
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Фото: Getty Images/David Ramos
В Анкеле-дель-Дукадо сейчас насчитывается порядка 70 жителей, почти половина из них старше 65 лет
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Фото: Getty Images/David Ramos
Собираться они предпочитают в здании старой школы, где развлекаются игрой в карты
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Фото: Getty Images/David Ramos
Эксперты говорят, что ошеломляющая цифра 1,63 человека на квадратный километр даже завышена, поскольку последняя перепись проводилась несколько лет назад
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Фото: Getty Images/David Ramos
Так как население региона неуклонно стареет и умирает и никаких позитивных сдвигов в развитии региона, которые могли бы привлечь туда молодежь, не происходит, сейчас ситуация может быть гораздо хуже
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