Безлюдный тупик: почему центр Испании называют Сибирью

Город Молина-де-Арагон и его окрестности, находящиеся в центре Испании, сравнивают в последние десятилетия с Сибирью и Лапландией из-за чрезвычайно низкой плотности населения — 1,63 человека на квадратный километр. Начавшийся в середине прошлого века процесс деиндустриализации и последующее сокращение населения превратили этот регион, расположенный всего в двух часах езды от Мадрида, практически в пустыню. Более 40% жителей региона — пенсионеры, и лишь 8% — дети до 15 лет. Как живут испанские «сибиряки» — в фотогалерее «Известий»