Школьным урок: как учителя и туристы усугубили ситуацию с COVID-19

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19. За сутки этот показатель достиг 13 634 случая. В связи с ухудшением ситуации в Москве с понедельника, 12 октября, начинают контролировать перевод компаниями сотрудников на дистанционный режим работы, в Орловской области установят учетно-заградительные посты на трассах, а в Забайкалье на две недели закрываются дискотеки. Кроме того, в некоторых регионах было принято решение снова отменить плановую госпитализацию. Медики считают, что переломить ситуацию смогут только всеобщая дисциплина и начало вакцинации. С последним пока сложно — вакцин на регионы остро не хватает даже для медиков, сообщила «Известиям» член комитета Госдумы по здравоохранению Татьяна Соломатина. Например, на всех врачей Томской области пока предоставили только 42 дозы.

Без баров и танцев

На 11 октября за сутки в России выявили 13 634 новых случая, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что четверть инфицированных (26,3%) не имеют клинических проявлений заболевания.

Наибольшее число заболевших приходится на Москву (4501), Санкт-Петербург (528) и три области — Московскую (419), Ростовскую (272) и Нижегородскую (262).

Власти столицы с 12 октября берут под контроль соблюдения предписания компаниям о переводе сотрудников на дистанционный режим работы. Начиная с понедельника все организации должны еженедельно предоставлять отчет, указывая в нем номера телефонов и проездных карт удаленных работников.

Школьным урок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Ограничения затронут и все культурно-досуговые учреждения, подведомственные московскому правительству. Для посещения этих музеев, театров и концертных залов билеты можно будет приобрести только в электронном виде.

Новые меры в связи с ухудшением эпидобстановки с 12 октября вводят и многие российские регионы. Так, в Орловской области ужесточается режим въезда в регион. По решению губернатора Андрея Клычкова круглосуточную работу возобновят учетно-заградительные посты на железнодорожных вокзалах в Орле и Мценске, а также на трассах, проходящих через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского и Хотынецкого районов, сообщается на сайте областного правительства. Всем въезжающим в регион будут мерить температуру.

В Ленинградской области усиление карантинных мер в первую очередь коснется кинотеатров, салонов красоты, парикмахерских в «красных» и «желтых» зонах. Работать им можно будет только при заполненности в 50% и с соблюдением дистанции в 1,5 м.

В Удмуртии местные власти решили запретить работать кафе, барам и ресторанам в ночное время — с 23:00 до 7:00. А в Забайкалье на две недели приостановили деятельность дискотек и танцевальных площадок.

Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима усиливается и в Волгоградской области. Владельцы магазинов и торговых центров получили право не пускать посетителей без средств защиты. Помимо этого, с 13 октября жители региона старше 65 лет обязаны уйти на самоизоляцию, а с 1 ноября для них приостанавливается проезд по льготным проездным.

Школьным урок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перевод части сотрудников на удаленку с понедельника начнется в Воронежской области. В обязательном порядке уйти на дистанционный режим должны будут работники в возрасте 65+ и имеющие хронические заболевания.

Правила хорошего тона

Росту заболевших COVID-19 в последние дни поспособствовали вернувшиеся с отдыха любители бархатного сезона, считает вирусолог Виктор Зуев.

— Все мы видели, какая картина наблюдалась среди отдыхающих на российских и турецких пляжах. Дальше будет хуже, если не примем соответствующих мер. До сих пор не наблюдаем большого числа людей в масках, — сказал «Известиям» эксперт. — Кроме того, среди обследованных много бессимптомников. Да, они чувствуют себя здоровыми, но они активно распространяют вирус.

По мнению вирусолога, рост заболевших продолжится еще неделю — потом он должен остановиться и пойти на спад. Но такой прогноз, подчеркнул Виктор Зуев, возможен только при соблюдении гражданами всех рекомендаций и начале всеобщей вакцинации.

Из-за всплеска числа инфицированных коронавирусом во многих регионах амбулаторное звено приостанавливает свою деятельность по приему плановых пациентов, диспансеризации и профосмотрам, заявила «Известиям» член комитета Госдумы по здравоохранению Татьяна Соломатина.

Школьным урок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Парламентарий заметила, что сейчас иногда очень сложно различить коронавирус и другие респираторные заболевания, которые также пошли в рост. Поэтому в некоторых регионах отменена и плановая госпитализация, оказывается только экстренная помощь и готовятся койки только для ковидных больных.

— К сожалению, в числе заболевших и медицинский персонал. В регионы выделяется недостаточно вакцин от коронавируса. Например, в Томской области на всех медиков предоставили только 42 дозы. Поэтому понятно, что и среди врачей и медсестер идет рост заболеваемости, — посетовала депутат Госдумы.

Татьяна Соломатина негативно оценила отношение к происходящему и учебного сообщества.

— Ситуация с ростом заболевших усугубилась не столько за счет школьников, вышедших на учебу, сколько за счет педагогического состава. Среди детей заражения единичны, потому что они сами по школе не передвигаются — к ним приходят учителя и проводят занятия в масках. А вот между собой педагоги общаются без необходимой защиты и соблюдения дистанции, — объяснила она.

Парламентарий уверена, что необходимо ужесточать наказание за нарушения санэпидрежима. Но руководители регионов на этот шаг пока не решаются.

— Ношение масок сейчас должно приравниваться к правилам хорошего тона. Люди без масок начинают уже просто вызывать ненависть, — негодует Татьяна Соломатина. — Осознание серьезности происходящего и отношение к соблюдению правил у них меняются только после попадания в ковидный госпиталь. Но не водить же всех туда на экскурсию?

Депутат Госдумы считает, что пример надо брать с Германии, где граждане сообщают о нарушителях масочного режима в соответствующие органы.