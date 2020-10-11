Американский боксер Джонсон пообещал «надрать задницу» российскому чемпиону

Американский боксер Кевин Джонсон обратился к экс-чемпиону мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурату Гассиеву и пообещал «надрать ему задницу». Видео обращения в воскресенье, 11 октября, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По словам Джонсона, Гассиев напуган перед предстоящим поединком.

«Будет бой 31 октября с этим парнем, как его? Гассиев? Да, Гассиев. Я знаю, что он напуган, ему нужен этот бой», — сказал спортсмен.

Боксер также посоветовал россиянину готовиться к другому бою, потому что этот «кончится для него плохо».

«Ты боишься? Правильно боишься, закупайся лекарствами, они тебе понадобятся, потому что я надеру тебе задницу! Я готов, мы готовы» — заявил Джонсон.

Ранее в воскресенье Гассиев рассказал, что готовится к поединку в хорошем настроении.

Также Гассиев добавил, что сейчас испытывает «голод до побед».

Накануне спортсмен также поделился с подписчиками подробностями своей подготовки. На опубликованном видео он жонглирует специальными набивными мячами для силовых упражнений — волболами.

Ранее 8 октября Гассиев заявил, что положительно оценивает свое состояние перед возвращением на ринг. Он отметил, что его пауза в спорте затянулась, он не выступал больше двух лет.

Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира американцем Кевином Джонсоном. Бой пройдет в Сочи, состав и мейн-кард сейчас формируются.