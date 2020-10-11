Воробьев выступил против введения карантина в Московской области

Задача властей Московской области — не допустить возвращения карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Об этом заявил 11 октября губернатор Андрей Воробьев в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

«Сейчас нужно вразумить, объяснить, что это не баловство. Наша задача не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то все — труба», — отметил глава региона.

По его словам, при введении карантина останавливается экономика, последствия чего понятны.

7 октября Воробьев призвал местных жителей отказаться от поездок на общественном транспорте. Он отметил, что главной задачей властей является сдерживание распространения коронавирусной инфекции, поэтому сами горожане должны быть ответственными и дисциплинированными, чтобы избежать повторения весеннего локдауна.

По последним данным, в Московской области всего подтверждено 76 972 случаев коронавирусной инфекции, умерли 1 406 пациентов.

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