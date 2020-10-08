Прямой эфир

Жителей Подмосковья призвали не пользоваться общественным транспортом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал местных жителей отказаться от поездок на общественном транспорте. Об этом чиновник заявил на своей странице в Instagram в среду, 7 октября.

«Нужно жестко ограничить себя, особенно группу риска, то есть тех, кто старше 65 лет, и отказаться от поездок в общественном транспорте. Только в случае крайней необходимости – либо вы едете на лечение, либо у вас по-настоящему критическая ситуация», — цитирует Воробьева «Газета.ру».

Пиковая данность: вирусологи ждут перелома в ситуации с пандемией к январю
Активный рост числа выявленных заражений коронавирусом продлится еще три недели, считают эксперты

Воробьев отметил, что главной задачей перед властями является сдерживание распространения коронавирусной инфекции, поэтому сами горожане должны быть ответственными и дисциплинированными, чтобы избежать весеннего локдауна.

«Чтобы избежать карантина и жестких ограничений, как были весной, нужна дисциплина и ответственность. И перед собой, и перед близкими. Тогда нам не нужно будет закрывать экономику, а самое главное — мы сохраним жизни», — приводит слова чиновника телеканал «360».

Губернатор также указал на три главные вещи, которые необходимо соблюдать для избежания введения жестких ограничений: отказ от поездок на общественном транспорте, не заниматься самолечением и носить защитные медицинские маски.

«Может, они нас уже и раздражают, но то, что спасают, — это уже факт», — подчеркнул Воробьев.

При первых же симптомах заболевания чиновник призвал обращаться за медицинской помощью, пишет REGNUM. Андрей Воробьев отметил, что таким образом Минздрав региона «вызывает огонь на себя»: количество звонков в подмосковную скорую в сутки уже составляет 10 тыс. вызовов вместо обычных шести тысяч. Губернатор подчеркнул, что «своевременное лечение — это ключевое» в сложившейся ситуации.

В Подмосковье коронавирус был выявлен у 74 076 пациентов, выздоровели 56 610, скончался 1 351 человек. Общее число заболевших в РФ составляет 1,1 млн человек.

3 октября сообщалось, что россиянам напомнил о правилах ношения медицинской маски. Отмечается, что маску необходимо постоянно менять и выбрасывать после использования. Если маска многоразовая, то ее необходимо постирать перед тем, как надеть в следующий раз. В случае, если человек снял маску на какое-то время, ее следует убирать в отдельный карман или пакет.

1231

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020