Жителей Подмосковья призвали не пользоваться общественным транспортом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал местных жителей отказаться от поездок на общественном транспорте. Об этом чиновник заявил на своей странице в Instagram в среду, 7 октября.

«Нужно жестко ограничить себя, особенно группу риска, то есть тех, кто старше 65 лет, и отказаться от поездок в общественном транспорте. Только в случае крайней необходимости – либо вы едете на лечение, либо у вас по-настоящему критическая ситуация», — цитирует Воробьева «Газета.ру».

Воробьев отметил, что главной задачей перед властями является сдерживание распространения коронавирусной инфекции, поэтому сами горожане должны быть ответственными и дисциплинированными, чтобы избежать весеннего локдауна.

«Чтобы избежать карантина и жестких ограничений, как были весной, нужна дисциплина и ответственность. И перед собой, и перед близкими. Тогда нам не нужно будет закрывать экономику, а самое главное — мы сохраним жизни», — приводит слова чиновника телеканал «360».

Губернатор также указал на три главные вещи, которые необходимо соблюдать для избежания введения жестких ограничений: отказ от поездок на общественном транспорте, не заниматься самолечением и носить защитные медицинские маски.

«Может, они нас уже и раздражают, но то, что спасают, — это уже факт», — подчеркнул Воробьев.

При первых же симптомах заболевания чиновник призвал обращаться за медицинской помощью, пишет REGNUM. Андрей Воробьев отметил, что таким образом Минздрав региона «вызывает огонь на себя»: количество звонков в подмосковную скорую в сутки уже составляет 10 тыс. вызовов вместо обычных шести тысяч. Губернатор подчеркнул, что «своевременное лечение — это ключевое» в сложившейся ситуации.

В Подмосковье коронавирус был выявлен у 74 076 пациентов, выздоровели 56 610, скончался 1 351 человек. Общее число заболевших в РФ составляет 1,1 млн человек.

3 октября сообщалось, что россиянам напомнил о правилах ношения медицинской маски. Отмечается, что маску необходимо постоянно менять и выбрасывать после использования. Если маска многоразовая, то ее необходимо постирать перед тем, как надеть в следующий раз. В случае, если человек снял маску на какое-то время, ее следует убирать в отдельный карман или пакет.

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