Ракету «Союз-2.1а» вывезли на стартовый комплекс Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщили 11 октября в «Роскосмосе».

«Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса началась в 05:30 по московскому времени. После ее установки в вертикальное положение расчеты дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по графику первого стартового дня: сборка схем, проведение автономных испытаний систем и агрегатов корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, после чего — доклад по результатам испытаний», — говорится в сообщении госкорпорации.

Заседание Государственной комиссии, на котором будут утверждены составы основного и дублирующего экипажей 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, состоится 13 октября.

14 октября в 08:45 ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» будет запущена, а стыковка с российским сегментом МКС — через два витка после выхода на целевую орбиту, в 11:52 мск.

23 июля ракету «Союз-2.1а» со сверхбыстрым грузовым кораблем запустили с Байконура. Это был пятый полет грузового «Прогресса» по сверхбыстрой двухвитковой схеме. До нее использовалась либо стандартная двухсуточная схема, либо укороченная шестичасовая.