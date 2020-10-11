Попова рассказала о правилах наложения штрафов из-за тестов на COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила возвращающихся из-за границы россиян о неизбежности штрафа в случае, если в течение трех дней не будут загружены результаты обязательных тестов на коронавирус на портал Госуслуг. В тоже время она отметила, что при наличии оправдательных документов штраф наложен не будет. Об этом в воскресенье, 11 октября, главный государственный санитарный врач России рассказала в интервью «Российской газете».

Она напомнила, что после открытия полетов с 1 августа, 14-дневная изоляция по прилету была заменена на анализы.

«Наши граждане, авиакомпании, туристические агентства были об этом заранее проинформированы. И каждый человек, планируя свой вылет за рубеж, абсолютно точно знает, что он должен сделать по возвращении домой», — сказала Попова и добавила, что управления Роспотребнадзора в регионах жестко следят и наказывают нарушителей в соответствии с КоАП.

При этом, уточнила Попова, если у человека имеются «оправдательные документы, которые может принять суд», то штраф не накладывается. Например, причиной может служить сбой в работе сайта, когда человек три дня пытался загрузить результаты на портал госуслуг, и только на четвертые сутки ему это удалось.

Наказание за непредоставление результатов тесов на коронавирус после прибытия из-за границы предусматривает выплату штрафа от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

По данным на 10 октября, более 500 тыс. рублей выплатили 36 москвичей за такое нарушение. Всего было направлено 2031 уведомление о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 1370 протоколов.

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире уже третий день подряд бьет антирекорд, за минувшие сутки зафиксировали 383 359 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Ранее 10 октября Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 37 млн. По последним данным, всего в мире с начала пандемии скончались 1 069 836 пациентов с COVID-19. Выздоровели за всё время свыше 25 млн заболевших.