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Явка на выборах в Таджикистане за первые три часа составила 20,7%

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Явка на президентских выборах в Таджикистане за первые три часа составила 20,7%. Об этом сообщила член Центральной комиссии по выборам и референдумам Махфират Хидирзода в воскресенье, 11 октября.

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По ее словам, к 9:00 по местному времени (7:00 мск) на всех избирательных участках республики проголосовали 1 023 430 человек, что составило 20,7% от количества внесенных в список избирателей.

Также Хидирзода сообщила, что процесс голосования в стране продолжается, в республики были созданы все условия для проведения свободных и прозрачных выборов, пишет ТАСС.

Ранее 11 октября сообщалось, что избирательные участки открылись на президентских выборах в Таджикистане в 6:00 по местному времени (4:00 мск).

Всего зарегистрированы 4,9 млн избирателей, а бюллетени напечатаны на четырех языках: таджикском, узбекском, киргизском и русском. В стране открыто 3414 избирательных участков для голосования, за пределами страны будут работать 39 избирательных участков, в том числе пять на территории России.

За выборами будут следить международные наблюдатели. При этом видеокамер на участках нет, а законодательство Таджикистана не предусматривает exit poll.

Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие более 50% внесенных в списки избирателей. Победителем становится кандидат, набравший свыше 50% голосов. Предварительные итоги будут объявлены 12 октября, а окончательные — не позднее чем через 10 дней после волеизъявления.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов - действующий президент Эмомали Рахмон, выдвинутый Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодежи и Народной демократической партией Таджикистана, Рустам Латифзода от аграриев, Абдухалим Гаффорзода от социалистов, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ Таджикистана и Миродж Абдуллоев от коммунистов.

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