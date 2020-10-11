Похищенные в Петербурге лекарства от рака могли сбывать на Украине

Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге накрыли масштабную схему хищения дорогостоящих лекарство от рака. Об этом телеканалу «78» рассказал источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в организации преступной схемы подозревается 51-летний Сергей Войтович, который пока отрицает свою причастность к хищению препаратов. В полицию также были доставили около 15 человек, причастность к преступлению которых сейчас устанавливают.

Войтович совместно со следователями выезжал в квартиру, в которой находился склад медикаментов. Все они были аккуратно разложены по полкам. Предположительно, препараты похищались в медицинских организациях, после чего их могли продавать как оптом, так и в розницу.

Задержанный утверждает, что все лекарства приобретались исключительно с рук, а также признал, что у него нет лицензии на фармацевтическую деятельность. Он также пожаловался, что, когда закончится пандемия, в Санкт-Петербург должна были приехать некие люди с Украины, которые занимаются лекарствами, ищут их и покупают в России с рук по объявлениям.

Ранее в сентябре в Госдуме предложили привлекать к уголовной ответственности мошенников в сфере продажи лекарств. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич напомнил, что правительство уже принимает ряд мер в этом направлении, например, вводится маркировка лекарств. Кроме того, напомнил депутат, вступили в силу правила, предполагающие блокировку интернет-ресурсов, предлагающих незарегистрированные в России лекарства от COVID-19.