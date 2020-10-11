Синоптики рассказали о погоде в Москве на 11 октября

Теплая облачная погода без осадков ожидается в столичном регионе в воскресенье, 11 октября, сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, воздух в Москве прогреется до 15–17 градусов, в Подмосковье термометры покажут 12–17 градусов тепла.

В столице будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм ртутного столба.

В субботу руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что аномально теплая погода покинет регионы Центральной России к концу следующей недели.