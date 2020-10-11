Синоптики рассказали о похолодании в Центральной России

Аномально теплая погода покинет регионы Центральной России к концу следующей недели, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в субботу, 10 октября.

По его словам, температура резко понизится на несколько градусов и приблизится к климатической норме, передает ТАСС.

«К выходным будет перестройка: циклон, который придет к нам с юга, юга-запада, уйдет на восток. В его тыловой части будут существенно холоднее воздушные массы. Температура резко на несколько градусов понизится. К концу следующей недели мы подойдем к климатической норме», — сообщил он.

Варакин добавил, что в настоящее время в большинстве регионов ЦФО наблюдается сентябрьская погода.

Ранее в этот день в центре погоды «Фобос» сообщили, что в начале недели в Москве наступит аномальное потепление.