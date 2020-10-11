Байден обвинил Трампа в росте доходов миллиардеров во время пандемии

Кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден обвинил своего соперника, действующего президента США Дональда Трампа в «одном из самом неравноправном в истории» восстановлении американской экономики от последствий пандемии коронавируса. Об этом он заявил в субботу, 10 октября, выступая на предвыборном митинге в городе Эри (штат Пенсильвания).

«100 миллиардеров в самый разгар пандемии заработали дополнительно $300 млрд, а самые малоимущие в нашей стране скатились вниз еще глубже. И всё это из-за того, что нынешний президент смотрит на мир через призму Пятой авеню в Нью-Йорке», — отметил он.

По словам Байдена, с начала пандемии в США были безвозвратно сокращены 11 млн рабочих мест, включая 40 тыс. в промышленном секторе Пенсильвании и Трамп может стать первым американским лидером со времен 31-го президента Герберта Гувера (1929–1933), за время правления которого количество рабочих мест в стране уменьшилось.

31 июля Трамп объявил Китай виновником безработицы в стране. По словам главы Белого дома, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер заблокировали выплаты по безработице, и это «ужасно», особенно при том, что «они полностью осознают, что это не вина работников, что они безработные, это вина Китая!».

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США всего зафиксировано более 7,70 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 214 286 человек. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.

Число выявленных случаев COVID-19 в мире на 10 октября превысило 37 млн. По последним данным, всего в мире с начала пандемии скончались 1 069 836 пациентов с COVID-19. Выздоровели за всё время свыше 25 млн заболевших.