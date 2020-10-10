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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 37 млн

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Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 37 млн, следует из данных американского университет Джонса Хопкинса на субботу, 10 октября.

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По последним данным, всего в мире с начала пандемии скончались 1 069 836 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 25 млн заболевших.

Отметку в 36 млн случаев заражения была пересечена в четверг, 8 октября.

В конце сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш назвал ошеломляющим число жертв пандемии коронавируса, которое на тот момент уже превысило отметку в 1 млн. По словам генсека, потрясениям от последствий пандемии не видно конца. Он призвал страны к сотрудничеству, чтобы совместными усилиями преодолеть трудности.

2 октября ученые Принстонского и Калифорнийского университетов, а также Университета Джонса Хопкинса поделились результатами исследования, согласно которому наибольшую роль в распространении коронавируса в мире сыграли дети и молодежь.

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