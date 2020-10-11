Талибы надеются на победу Трампа на выборах

Официальный представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забиулла Муджахид в субботу, 10 октября, в интервью CBS News заявил, что талибы надеются на то, что нынешний президент США Дональд Трамп одержит победу на предстоящих в стране выборах главы государства.

«Мы надеемся, что он победит на выборах и положит конец американскому военному присутствию в Афганистане», — сказал Муджахид в ходе телефонного интервью с телеканалом.

Другой представитель движения отметил, что новость о заболевании Трампа COVID-19 вызвала у них беспокойство за его здоровье.

«Трамп может быть нелепым для всего остального мира, но он мыслит здраво и мудрый человек для «Талибана» (движение запрещено в РФ)», — подчеркнул собеседник телеканала.

В тоже время представитель штаба Трампа сообщил каналу, что глава Белого дома отвергает поддержку талибов, а они должны знать, что Трамп всегда будет защищать американские интересы любыми необходимыми способами.

Ранее движение приветствовало заявление американского президента о выводе войск США из Афганистана до Рождества.

В августе американский лидер объявил, что намерен оставить на территории Афганистана около 4 тыс. солдат США. При этом американский лидер не стал уточнять сроки.

15 июля министерство обороны США официально подтвердило уход американских сил с пяти военных баз на территории Афганистана.

В начале года Соединенные Штаты и запрещенное в РФ движение «Талибан» подписали мирное соглашение, согласно которому, американская сторона должна была сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а потом продолжить вывод своего военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Военная операция в Афганистане продолжается с октября 2001 года. На пике кампании в 2010–2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.