Прямой эфир

Талибы надеются на победу Трампа на выборах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забиулла Муджахид в субботу, 10 октября, в интервью CBS News заявил, что талибы надеются на то, что нынешний президент США Дональд Трамп одержит победу на предстоящих в стране выборах главы государства.

Трещит по швам: сделка США, талибов и афганских властей под угрозой
Это может серьезно изменить расклад сил в американской президентской гонке

«Мы надеемся, что он победит на выборах и положит конец американскому военному присутствию в Афганистане», — сказал Муджахид в ходе телефонного интервью с телеканалом.

Другой представитель движения отметил, что новость о заболевании Трампа COVID-19 вызвала у них беспокойство за его здоровье.

«Трамп может быть нелепым для всего остального мира, но он мыслит здраво и мудрый человек для «Талибана» (движение запрещено в РФ)», — подчеркнул собеседник телеканала.

В тоже время представитель штаба Трампа сообщил каналу, что глава Белого дома отвергает поддержку талибов, а они должны знать, что Трамп всегда будет защищать американские интересы любыми необходимыми способами.

Ранее движение приветствовало заявление американского президента о выводе войск США из Афганистана до Рождества.

В августе американский лидер объявил, что намерен оставить на территории Афганистана около 4 тыс. солдат США. При этом американский лидер не стал уточнять сроки.

15 июля министерство обороны США официально подтвердило уход американских сил с пяти военных баз на территории Афганистана.

В начале года Соединенные Штаты и запрещенное в РФ движение «Талибан» подписали мирное соглашение, согласно которому, американская сторона должна была сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а потом продолжить вывод своего военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Военная операция в Афганистане продолжается с октября 2001 года. На пике кампании в 2010–2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020