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Пентагон подтвердил уход военнослужащих США с пяти баз в Афганистане

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Фото: TASS/EPA/Jalil Rezayee
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Министерство обороны США официально подтвердило уход американских сил с пяти военных баз на территории Афганистана. Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

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Кроме того, он подтвердил сокращение численности войск США в стране до 8,6 тыс. человек, как предусмотрено мирным соглашением между Вашингтоном и радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), передает ТАСС.

«Мы выполнили эти обязательства. Численность сил США в Афганистане остается в районе 8,5 тыс., а пять баз, которые ранее занимали силы США, были переданы афганским партнерам», — заявил Хоффман.

Ранее представитель американской администрации сообщил афганскому телеканалу TOLO News, что США закрыли базы в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман.

‪В конце февраля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар в Дохе подписали мирное соглашение между Вашингтоном и талибами. Согласно документу, американская сторона должна была сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а потом продолжить вывод своего военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Военная операция в Афганистане продолжается с октября 2001 года. На пике кампании в 2010–2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

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