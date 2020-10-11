Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ограничительные меры из-за распространения коронавируса должны быть не жесткими, а «адекватными». Такое мнение он высказал в интервью «Комсомольской правде», опубликованном в субботу, 10 октября.

Парламентарий подчеркнул, что для эффективной борьбы с инфекцией необходима «золотая середина».

«Сейчас у нас есть все. Есть диагностикумы, самое главное, что у нас есть, — это средства специфической профилактики, то есть вакцина. И самое главное — это то, что мы научились COVID-19 лечить», — пояснил он.

По словам Онищенко, необходим «равноправный договор между властью и гражданами», чтобы «вместе бороться».

Ранее в этот день Онищенко заявил, что возвращение в России жестких ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции по аналогии с весенним карантином недопустимо. По его словам, когда экономику закрыли на три месяца, ВВП страны упал на 7%.

Депутат также отметил, что в первую очередь граждан необходимо обеспечить доступными средствами индивидуальной защиты, но возвращаться к весенним ограничениям — значит «демонстрировать свою безграмотность».

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