Сборная Украины по футболу проиграла команде Германии в Лиге наций

Сборная Украины проиграла команде Германии в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги наций со счетом 1:2.

Встреча прошла на олимпийском стадионе в Киеве. У победителей голы забили Маттиас Гинтер на 20-й минуте и Леон Горецка (49). У проигравшей сборной мяч с пенальти забил Руслан Малиновский.

8 октября сообщалось, что сборная России по футболу проиграла команде Швеции в товарищеском матче, который прошел 8 октября в Москве на стадионе ЦСКА в рамках подготовки к Лиге наций.

28 сентября экс-главный тренер московского ФК ЦСКА, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью «Известиям» оценил состав национальной команды для подготовки к матчам со Швецией, Турцией и Венгрией.

11 октября на «ВТБ Арене» сборная России, лидирующая в своей группе, примет в Москве команду Турции. Подопечные Станислава Черчесова уже обыграли дома Сербию (3:1) и на выезде Венгрию (3:2).