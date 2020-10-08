Российские футболисты уступили сборной Швеции в товарищеском матче

Сборная России по футболу проиграла команде Швеции в товарищеском матче, который прошел 8 октября в Москве на стадионе ЦСКА в рамках подготовки к Лиге наций.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Голы забили Александер Исак (21) и Маттиас Юханссон (73).

У хозяев отличился форвард московского «Спартака» Александр Соболев (90+2), вышедший в перерыве на замену нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы и дебютировавший за сборную.

Ранее стало известно, что 11 и 14 октября состоятся игры группового этапа Лиги наций, где сборная России сыграет с командами Турции и Венгрии. Обе встречи пройдут в Москве.

28 сентября экс-главный тренер московского ФК ЦСКА, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью «Известиям» оценил состав национальной команды для подготовки к матчам со Швецией, Турцией и Венгрией.