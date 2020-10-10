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Республиканец обвинил принца Гарри и его жену во вмешательстве в выборы США

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Представитель Республиканской партии США, член палаты представителей Конгресса Джейсон Смит направил послу Великобритании в США Карен Пирс письмо, в котором выразил обеспокоенность вмешательством принца Гарри и его супруги Меган Маркл в президентские выборы. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter в пятницу, 9 октября.

По его словам, британская королевская семья давно придерживается политики строго нейтралитета в вопросах политического характера, в связи с чем Смит выразил обеспокоенность недавними комментариями принца и его жены относительно американских выборов, а также с учетом их статуса гостей США.

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Он отметил, что хоть Меган и Гарри более не именуются «Их Королевские высочества», они имеют другие «титулы и привилегии, которые сохраняют с разрешения Ее Величества Королевы», которые не позволяют герцогу и герцогине отделять личные заявления от официальных.

Такие образом, считает Смит, титулы позволяют принцу Гарри с супругой делать политические заявления. А британское правительство попустительствует вмешательству в выборы главы государства в США на самом высоком уровне британской власти.

Речь идет о видео, в котором британский принц Гарри и его жена Меган призывали американцев голосовать на выборах. Пара в ролике говорит, что выборы будут «самыми важными в истории».

При этом они не высказали предпочтений ни одному кандидату и не призывали голосовать за кого-то конкретно. Однако многие расценили видео как поддержку кандидату от Демократической партии США Джозефу Байдену.

Нынешний президент США и соперник Байдена от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал видео, заявив, что Маркл ему никогда не нравилась.

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