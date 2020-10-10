В Москве за сутки скончались 35 пациентов с выявленным коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 35 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в субботу, 10 октября.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в столице достигло 5595.

Ранее в этот день заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова сообщила, что в столице еще 1306 пациентов выздоровели и выписаны после коронавируса.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число новых случаев COVID-19 в столице вышло на уровень апреля, также выросло число тяжелых больных.

7 октября градоначальник заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице меняется не в лучшую сторону.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.