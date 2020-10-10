Правительство России одобрило выплаты на детей от трех до семи лет

Правительство России приняло проект распоряжения о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Об этом сообщает «РИА Новости» в субботу, 10 октября.

Согласно принятому документу, Минтруду выделят дополнительные средства на предоставление субсидий российским регионам и Байконуру. Проект правительства позволит в полном объеме обеспечить такие выплаты в 2020 году.

В конце сентября сообщалось, что Минтруд готовит проект о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет, так как после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума. По оценкам ведомства, на увеличение таких выплат понадобится около 95 млрд рублей.

Ежемесячные пособия с 1 января ввел президент Владимир Путин. Выплаты для семей с низкими доходами начались с 1 июня. Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка — порядка 5,5 тыс. рублей. В начале сентября премьер-министр России Михаил Мишустин выделил на такие выплаты более 34,3 млрд рублей.

Правительство должно до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам — принять меры по увеличению с 1 января 2021-го размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте. В ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию Путин отметил, что выплаты на ребенка от трех до семи лет в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.