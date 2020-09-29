В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

Со следующего года в России увеличат пособия на детей от трех до семи лет. Повышение ежемесячных выплат затронет малоимущие семьи, сообщили в Минтруде 29 сентября.

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет была установлена в 2020 году, на инициативу выделили 170 млрд рублей. Выплаты уже получают семьи, в которых воспитываются более 3,8 млн детей.

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

На эти цели планируется выделить еще 95 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новые меры поддержки малоимущих семей с детьми и увеличить пособия.

24 сентября эксперты ВШЭ рассказали «Известиям», что для борьбы с бедностью в России необходимо ввести постоянные пособия для нуждающихся семей с детьми 7–16 лет. Кроме того, минимальный размер оплаты труда специалисты предложили отвязать от прожиточного минимума и повышать его ежегодно на 2–3% выше инфляции. Это позволило бы выполнить указ президента о снижении вдвое численности бедных в стране к 2030 году, а также сократить расходы бюджета. В Минтруде согласились с позицией экспертов.