Прямой эфир

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Со следующего года в России увеличат пособия на детей от трех до семи лет. Повышение ежемесячных выплат затронет малоимущие семьи, сообщили в Минтруде 29 сентября.

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению
Антикризисную выплату предлагают увеличить почти в три раза

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет была установлена в 2020 году, на инициативу выделили 170 млрд рублей. Выплаты уже получают семьи, в которых воспитываются более 3,8 млн детей.

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

На эти цели планируется выделить еще 95 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новые меры поддержки малоимущих семей с детьми и увеличить пособия.

24 сентября эксперты ВШЭ рассказали «Известиям», что для борьбы с бедностью в России необходимо ввести постоянные пособия для нуждающихся семей с детьми 7–16 лет. Кроме того, минимальный размер оплаты труда специалисты предложили отвязать от прожиточного минимума и повышать его ежегодно на 2–3% выше инфляции. Это позволило бы выполнить указ президента о снижении вдвое численности бедных в стране к 2030 году, а также сократить расходы бюджета. В Минтруде согласились с позицией экспертов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020