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Тихановская опубликовала видео разговора с мужем

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поделилась с подписчиками видеозаписью, на которой запечатлен ее разговор с мужем Сергеем Тихановским, который находится в СИЗО. Ролик она выложила в своем Tеlegram-канале в субботу, 10 октября.

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Глава белорусской оппозиции заверила супруга, что она делает всё необходимое, для того чтобы власти республики освободили политических заключенных.

«Надеемся, что очень скоро. Делаем всё необходимое и по изменению ситуации. Я держусь только благодаря белорусам», — сказала Тихановская.

Она также рассказала мужу, как прошли ее встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Хорошие люди. Поддерживают нас. Не признают легитимность одного человека. Верят в нашу победу», — заявила она.

При этом Тихановский призвал жену быть жестче в своих действиях. Супруга пообещала ему постараться

Тихановская напомнила, что требование оппозиции — это «прекращение репрессий и освобождение всех политзаключенных и задержанных на мирных акциях».

О том, что супруги поговорили по телефону впервые после отъезда Тихановской из страны, стало известно ранее в этот же день.

Сергея Тихановского задержали в Гродно 29 мая после пикета в поддержку выдвижения его жены кандидатом в президенты Белоруссии. Сейчас он находится в СИЗО Жодино.

Активиста обвиняют в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. В МВД Белоруссии отмечали, что при обыске на даче Тихановского были найдены $900 тыс.

Позднее Следственный комитет республики сообщил о возбуждении дела против Тихановского по фактам призывов к насильственным действиям против правоохранителей и приготовления к массовым беспорядкам, отмечает «РИА Новости».

30 сентября в движении «Страна для жизни», которое возглавляет Тихановский, сообщили, что арест активиста продлен на два месяца.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. С того момента в государстве продолжаются акции протеста несогласных. Светлана Тихановская и большинство ее соратников покинули республику.

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