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МИД Австрии заявил о необходимости для ЕС диалога с Россией на равных

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Евросоюзу нужна основа для диалога на равных с Россией, которая является сильным соседом сообщества. Об этом заявил в субботу, 10 октября, агентству APA министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в преддверии заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

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«Мы должны в целом говорить очень четким языком с Россией и в то же время оставаться в диалоге. Россия — это фактор силы непосредственно у нас по соседству, с которым нам, как члену ЕС, нужна основа для диалога на равных», — приводит газета Österreich слова министра 10 октября.

На 12 октября запланировано заседание Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел, одной из тем обсуждения которого станет развитие отношений между альянсом и Россией в свете инцидента с блогером Алексеем Навальным, отмечает ТАСС. Шалленберг будет представлять Австрию на заседании.

В конце сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что диалог с Россией предпочтительнее «бряцания оружием» и запугивания друг друга.

При этом в марте Науседа назвал Россию долгосрочной угрозой НАТО. По его словам, «пригласить Москву стать частью общего геополитического пространства было бы стратегической ошибкой».

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